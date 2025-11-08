Atelier “Danse et mouvement” Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Alessia Vecchiet, danseuse et médiatrice artistique pour la petite enfance, proposera un atelier qui permettra de comprendre le développement moteur de bébé, de l’incorporer et de se mettre à sa hauteur.

À 10h pour les bébés avant la marche

Puis à 11h pour les tout-petits qui marchent (avant 3 ans)

Cet atelier est programmé en partenariat avec l’École des Parents et des Éducateurs d’Île de France.

Le samedi 08 novembre 2025

de 11h00 à 11h55

de 10h00 à 10h55

gratuit

Inscriptions ouvertes deux semaines avant.

Public tout-petits. Jusqu’à 1 ans.

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 rue Petit 75019 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-crimee-1749 +33142455640 bibliotheque.crimee@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/ https://www.facebook.com/bibliothequecrimee/