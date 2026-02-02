Atelier danse Forro Le Hang’Art Agen
Atelier danse Forro Le Hang’Art Agen samedi 7 février 2026.
Atelier danse Forro
Le Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Le forró est une danse brésilienne joyeuse et proche, née dans le Nordeste. Elle se danse à deux, sur une musique rythmée (accordéon, zabumba, triangle), et mélange simplicité, connexion et énergie festive.
Le Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 77 25 56 animation@standup47.com
English : Atelier danse Forro
Forró is a joyful, close-knit Brazilian dance that originated in the Nordeste region of Brazil. Danced in pairs to rhythmic music (accordion, zabumba, triangle), it blends simplicity, connection and festive energy.
