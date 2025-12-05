Atelier danse La Marchoise Gençay
Atelier danse La Marchoise Gençay vendredi 5 décembre 2025.
Atelier danse
La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Danses traditionnelles ou de création d’ici et d’ailleurs. .
La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
English : Atelier danse
L’événement Atelier danse Gençay a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou