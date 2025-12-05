Atelier danse La Marchoise Gençay

Atelier danse

La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Danses traditionnelles ou de création d’ici et d’ailleurs. .

La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

English : Atelier danse

L’événement Atelier danse Gençay a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou