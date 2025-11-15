Atelier danse hip-hop adultes (niveau débutant/intermédiaire) Planète Bien Etre Rouen
Planète Bien Etre 13 Rue Racine Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2025-11-15 12:00:00
2025-11-15
Venez vous déhanchez sur les sons RNB et hip-hop. Matthis décomposera une chorégraphie adaptée pour les adultes niveau débutant/intermédiaire.
Sur inscription 02 35 88 09 98. .
Planète Bien Etre 13 Rue Racine Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 88 09 98 planetebienetre@orange.fr
