Atelier danse hip-hop, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Atelier danse hip-hop Dimanche 7 juin, 10h30 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

3€ – inscription par mail à flow@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Chorégraphe de la compagnie D-daL, Santiago vous invite à découvrir l’univers de sa dernière pièce Dropped. Durant cet atelier, vous explorerez une gestuelle hip-hop étrange, basée sur le floorwork, le détournement d’objets et des états de corps inspirés des jeux vidéo. Plongez dans une danse d’exploration et de rencontre.

L’atelier débutera dans la grande salle de danse du Flow puis les participants déambuleront jusqu’au parc Philippes de Comines pour terminer l’initiation en extérieur !

Le spectacle Dropped, sera également visible gratuitement le dimanche 7 juin 2026 sur la Place Fernig – Lille.

Dans le cadre de Ça brasse à Moulins !

Gratuit – inscription par mail à flow@mairie-lille.fr

3€ / personne – paiement sur place le jour j

à partir de 14 ans

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « email », « value »: « flow@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « https://maisonsfolie.lille.fr/ca-brasse-moulins »}, {« link »: « mailto:flow@mairie-lille.fr »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

Découvrez l’univers hip-hop étrange du chorégraphe Santiago Codon durant cet atelier dans le cadre de « Ça brasse à Moulins » !