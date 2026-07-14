Atelier danse Imagination physique Salle 5, Maison des Associations Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Atelier danse Imagination physique

Salle 5, Maison des Associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Chaque samedi matin jusq’au 08/08/26*, l’association STEREGOR propose un atelier d’imagination physique animé par une artiste chorégraphique et ouvert à toutes et tous (à partir de 16 ans).

Venez quand vous le voulez ! Pour une seule séance, ou plusieurs…

Ces ateliers sont conçus par Delphine Robet comme des bulles hors du temps où se découvrir progressivement une nouvelle mobilité corporelle et s’initier au plaisir de jouer l’espace , comme l’on jouerait ensemble d’un instrument de musique…

Pour qui ? Toute personne curieuse d’explorer de nouvelles manières de mettre son corps en mouvement ou d’élargir sa palette créative. A partir de 16 ans. Débutants bienvenus.

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS steregor@etik.com

Voir aussi www.ahnonhymnes.net/ateliers-adultes

*liste des samedis concernés cet été 11/07 ; 18/07 ; 25/07 ; 01/08 ; 08/08. .

Salle 5, Maison des Associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier danse Imagination physique Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS