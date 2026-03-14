Atelier Danse – Initiation au Bal Folk Studio Bleu 20e Paris

Découverte des pas de base, les formations spatiales (cercles, chaînes, couples), et les spécificités culturelles de chaque danse traditionnelle.

Répertoire : Les danses enseignées couvrent un large éventail de traditions européennes, notamment :

• France : Bretagne, Berry, Auvergne, Sud-Ouest

• Autres pays européens : Angleterre, Suède, Italie, Biélorussie, Ukraine, Roumanie, Grèce, Turquie, Arménie

Nombre de participants max : 20

Durée : 2h

Niveau : Débutants

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15h – 17h Dimanche 12 avril 2026

STUDIO BLEU 32 rue du capitaine Marchal 75020 Paris

25€ non-adhérent / 20€ adhérent / réduit -20% (bénéficiaires de minima sociaux)

️ Inscription obligatoire (voir billetterie)

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Bio intervenant : Florian Karoubi pratique les danses traditionnelles depuis l’enfance. Il a commencé par les danses françaises et, aujourd’hui, il s’intéresse à toutes les danses traditionnelles d’Europe. C’est une véritable passion ! Cela fait maintenant 5 ans que qu’il enseigne ces danses à des publics variés, des plus petits aux plus grands à travers des cours réguliers, des stages ou des festivals. Transmettre la danse est devenu un art à part entière pour lui.

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Musique Ensemble est une école associative de musique dans le 20e arrondissement depuis 26 ans.

L’association propose des cours d’instruments et des ateliers d’orchestre pour enfants, adolescents et adultes et compte plus de 500 élèves.

Musique Ensemble encourage la pratique collective très tôt dans le parcours des élèves et organise de nombreux concerts et événements festifs dans l’arrondissement.

Apprendre les bases des danses traditionnelles, visant à intégrer les nouveaux participants et à leur donner les codes nécessaires pour profiter d’un bal folk.

Le dimanche 12 avril 2026

de 15h00 à 17h00

payant

De 20 à 25 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T15:00:00+02:00_2026-04-12T17:00:00+02:00

Studio Bleu 20e 32, rue du Capitaine Marchal 75020 Paris

https://www.musique-ensemble.com/ +33641859715 musique.ensemble20@gmail.com



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