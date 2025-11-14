Atelier Danse intergénérationnelle Mézières-en-Brenne

Atelier Danse intergénérationnelle

Rue Léon Joseph Bourreau Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 18:15:00

fin : 2025-11-14 20:15:00

Date(s) :

2025-11-14

Organisé par Musique en Brenne

atelier animé par Clémentine Faucon. 10 .

Rue Léon Joseph Bourreau Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 64 00 64

