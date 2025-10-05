Atelier « Danse Intuitive » à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

Atelier « Danse Intuitive » à La Roche-Chalais

788 chemin de Grand Champ La Roche-Chalais Dordogne

Salle du Chant des Cimes, 758 chemin de Grand Champ, La Roche-Chalais.

Atelier « Danse Intuitive » de 15h à 17h30.

Des musiques inspirantes ,une guidance pour ressentir son corps, une reliance à soi et à la joie, décharger les trop pleins et se régénérer.

Sur inscription préalable 25€

Sur inscription préalable 25€ (06 50 23 08 84 /www.lavoixquidanse.jimdo.com) .

+33 6 50 23 08 84

English : Atelier « Danse Intuitive » à La Roche-Chalais

Salle du Chant des Cimes, 758 chemin de Grand Champ, La Roche-Chalais.

Intuitive Dance » workshop from 3pm to 5:30pm.

Inspiring music, guidance to feel your body, a connection to yourself and to joy, unloading excess and regenerating yourself.

Pre-registration required: 25?

German : Atelier « Danse Intuitive » à La Roche-Chalais

Salle du Chant des Cimes, 758 chemin de Grand Champ, La Roche-Chalais.

Workshop « Intuitiver Tanz » von 15.00 bis 17.30 Uhr.

Inspirierende Musik und Anleitung, um den Körper zu spüren, eine Verbindung zu sich selbst und zur Freude herzustellen, Überschüsse abzubauen und sich zu regenerieren.

Nach vorheriger Anmeldung: 25?

Italiano :

Salle du Chant des Cimes, 758 chemin de Grand Champ, La Roche-Chalais.

Laboratorio di « Danza Intuitiva » dalle 15.00 alle 17.30.

Musica d’ispirazione, guida per sentire il proprio corpo, connessione con se stessi e con la gioia, scaricare gli eccessi e rigenerarsi.

È richiesta l’iscrizione preventiva: 25?

Espanol : Atelier « Danse Intuitive » à La Roche-Chalais

Salle du Chant des Cimes, 758 chemin de Grand Champ, La Roche-Chalais.

Taller de « Danza intuitiva » de 15.00 a 17.30 h.

Música inspiradora, guía para sentir el cuerpo, conexión con uno mismo y con la alegría, descarga de los excesos y regeneración de uno mismo.

Inscripción previa: 25?

