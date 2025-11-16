Atelier Danse intuitive Salle du mètre cube Montignac-Lascaux

Atelier Danse intuitive

Salle du mètre cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux Dordogne

2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Atelier danse intuitive au rythme du coeur avec Françoise Maurien et l’association créative.

Sur réservation.

Salle du mètre cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 64 08 francoise.maurie@hotmail.fr

English : Atelier Danse intuitive

Intuitive dance workshop to the rhythm of the heart with Françoise Maurien and l’association créative.

Reservations required.

German : Atelier Danse intuitive

Workshop Intuitiver Tanz im Rhythmus des Herzens mit Françoise Maurien und der Association créative.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di danza intuitiva al ritmo del cuore con Françoise Maurien e l’associazione créative.

Solo su prenotazione.

Espanol : Atelier Danse intuitive

Taller de danza intuitiva al ritmo del corazón con Françoise Maurien y la asociación créative.

Sólo con reserva previa.

