Atelier Danse intuitive Salle du mètre cube Montignac-Lascaux

Salle du mètre cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux Dordogne
Atelier danse intuitive au rythme du coeur avec Françoise Maurien et l’association créative.
Sur réservation.
Salle du mètre cube 8 Rue Emile Lasjunias Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 64 08 francoise.maurie@hotmail.fr
English : Atelier Danse intuitive
Intuitive dance workshop to the rhythm of the heart with Françoise Maurien and l’association créative.
Reservations required.
German : Atelier Danse intuitive
Workshop Intuitiver Tanz im Rhythmus des Herzens mit Françoise Maurien und der Association créative.
Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Laboratorio di danza intuitiva al ritmo del cuore con Françoise Maurien e l’associazione créative.
Solo su prenotazione.
Espanol : Atelier Danse intuitive
Taller de danza intuitiva al ritmo del corazón con Françoise Maurien y la asociación créative.
Sólo con reserva previa.
