Atelier danse intuitive – Pays de Belvès, 24 mai 2025 14:30, Pays de Belvès.

Dordogne

Atelier danse intuitive Salle de danse du gymnase Pays de Belvès Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:30:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Atelier danse intuitive le samedi 24 mai à la salle de danse du gymnase à Belvès de 14h30 à 17h

Sur inscription préalable 25euros

Renseignements 06 50 23 08 84 / www.lavoixquidanse.jimdo.com

Salle de danse du gymnase

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 23 08 84

English : Atelier danse intuitive

Intuitive dance workshop on Saturday, May 24 at the gymnasium dance hall in Belvès from 2:30 to 5 p.m

Prior registration required 25euros

Information: 06 50 23 08 84 / www.lavoixquidanse.jimdo.com

German : Atelier danse intuitive

Intuitiver Tanzworkshop am Samstag, den 24. Mai im Tanzsaal des Gymnasiums in Belvès von 14:30 bis 17:00 Uhr

Nach vorheriger Anmeldung 25euros

Informationen: 06 50 23 08 84 / www.lavoixquidanse.jimdo.com

Italiano :

Laboratorio di danza intuitiva sabato 24 maggio presso la palestra di danza di Belvès dalle 14.30 alle 17.00

Iscrizione obbligatoria 25 euro

Informazioni: 06 50 23 08 84 / www.lavoixquidanse.jimdo.com

Espanol : Atelier danse intuitive

Taller de danza intuitiva el sábado 24 de mayo en la sala de danza del gimnasio de Belvès de 14.30 a 17.00 h

Inscripción obligatoria 25euros

Información: 06 50 23 08 84 / www.lavoixquidanse.jimdo.com

