AGENDA · Jurançon
Atelier danse École de danse Marielle MONDORY Jurançon
dimanche 20 septembre 2026 · École de danse Marielle MONDORY · Jurançon
Informations pratiques
Jurançon
Atelier danse
École de danse Marielle MONDORY 10 avenue Lamartine Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 33 – 33 – 77 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Atelier Danse .
École de danse Marielle MONDORY 10 avenue Lamartine Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine desiatoingrid@gmail.com
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English : Atelier danse
L’événement Atelier danse Jurançon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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