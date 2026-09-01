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AGENDA · Jurançon

Atelier danse École de danse Marielle MONDORY Jurançon

dimanche 20 septembre 2026 · École de danse Marielle MONDORY · Jurançon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
École de danse Marielle MONDORY
Adresse
10 avenue Lamartine
Ville
64110 Jurançon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
33 33 77 Tarif de base - plein tarif

Jurançon

Atelier danse

École de danse Marielle MONDORY 10 avenue Lamartine Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 33 – 33 – 77 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Atelier Danse   .

École de danse Marielle MONDORY 10 avenue Lamartine Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   desiatoingrid@gmail.com

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English : Atelier danse

L’événement Atelier danse Jurançon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau

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