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ATELIER DANSE — la boum de Charlène ! Haussez

ATELIER DANSE — la boum de Charlène ! Haussez vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Le Rebours

Ville : 76440 Haussez

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif :

Haussez

ATELIER DANSE — la boum de Charlène !

Le Rebours Haussez Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Un atelier participatif pour découvrir Les gens qui dansent par la pratique.
Un moment de rencontre et de partage autour des souvenirs liés à la fête seul, en famille, entre amis ou inconnus.
Ensemble, nous explorerons le mouvement festif.
→ Ouvert à toutes et tous, petits et grands
→ Dress code tenue confortable pour enflammer le dancefloor
→ Gratuit, sur réservation bonjour@lerebours.eu   .

Le Rebours Haussez 76440 Seine-Maritime Normandie   bonjour@lerebours.eu

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English : ATELIER DANSE — la boum de Charlène !

L’événement ATELIER DANSE — la boum de Charlène ! Haussez a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux

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