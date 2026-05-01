Haussez

ATELIER DANSE — la boum de Charlène !

Le Rebours Haussez Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Un atelier participatif pour découvrir Les gens qui dansent par la pratique.

Un moment de rencontre et de partage autour des souvenirs liés à la fête seul, en famille, entre amis ou inconnus.

Ensemble, nous explorerons le mouvement festif.

→ Ouvert à toutes et tous, petits et grands

→ Dress code tenue confortable pour enflammer le dancefloor

→ Gratuit, sur réservation bonjour@lerebours.eu .

Le Rebours Haussez 76440 Seine-Maritime Normandie bonjour@lerebours.eu

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English : ATELIER DANSE — la boum de Charlène !

L’événement ATELIER DANSE — la boum de Charlène ! Haussez a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux