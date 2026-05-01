ATELIER DANSE — la boum de Charlène ! Haussez
ATELIER DANSE — la boum de Charlène ! Haussez vendredi 15 mai 2026.
Haussez
ATELIER DANSE — la boum de Charlène !
Le Rebours Haussez Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Un atelier participatif pour découvrir Les gens qui dansent par la pratique.
Un moment de rencontre et de partage autour des souvenirs liés à la fête seul, en famille, entre amis ou inconnus.
Ensemble, nous explorerons le mouvement festif.
→ Ouvert à toutes et tous, petits et grands
→ Dress code tenue confortable pour enflammer le dancefloor
→ Gratuit, sur réservation bonjour@lerebours.eu .
Le Rebours Haussez 76440 Seine-Maritime Normandie bonjour@lerebours.eu
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English : ATELIER DANSE — la boum de Charlène !
L’événement ATELIER DANSE — la boum de Charlène ! Haussez a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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