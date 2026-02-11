Atelier danse Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Atelier danse

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Catherine, enseignante en danse vous propose un atelier danse en groupe, à 2 ou en solo, tous styles . De 7 à 107ans buvette sur place. .

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12

