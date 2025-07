ATELIER DANSE LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès

ATELIER DANSE LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès samedi 5 juillet 2025.

8B Allée André Le Nôtre Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:00:00

fin : 2025-07-05 00:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Une soirée autour de la danse, entre présentation de pièces et échange créatifs.

8B Allée André Le Nôtre Fontiers-Cabardès 11390 Aude Occitanie +33 6 75 12 94 19

English :

An evening of dance, with presentations and creative exchanges.

German :

Ein Abend rund um den Tanz, zwischen der Präsentation von Stücken und kreativem Austausch.

Italiano :

Una serata di danza, con performance e scambi creativi.

Espanol :

Una velada de danza, con actuaciones e intercambios creativos.

L’événement ATELIER DANSE LE CHAT BARRÉ Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2025-06-26 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Montagne Noire