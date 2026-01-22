ATELIER DANSE ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane

ATELIER DANSE

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Atelier ouvert à toustes.

avec Angelica Ardiot

En lien avec la sortie de résidence Chevaleresse de Angel·ey

La compagnie de danse contemporaine NANA MOVEMENT vous propose un atelier de pratique corporelle autour de la prochaine création La chevaleresse Angel·ey .

Pour donner suite à la résidence, Angelica et Camilo vous proposeront de partager les réflexions et le processus du projet, dans lequel une quête est en cours celle des territoires. Nous partagerons ensemble un voyage, un voyage à la conquête de soi, de son territoire, de l’environnement au-delà de nos perceptions.

5 heures d’exploration corporelle, de partages, de plaisir et de rencontres. .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop open to all.

with Angelica Ardiot

In conjunction with Angel-ey’s residency Chevaleresse

L’événement ATELIER DANSE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE