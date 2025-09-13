ATELIER DANSE PARENT-ENFANT Florac Trois Rivières

ATELIER DANSE PARENT-ENFANT Florac Trois Rivières samedi 24 janvier 2026.

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Début : 2026-01-24 09:00:00

fin : 2026-01-24 09:45:00

2026-01-24

Laissez-vous guider par un danseur pour un moment de jeu en duo, où chacun explore le mouvement, les matières et les sensations. Un temps complice pour découvrir ensemble le corps, l’espace et la créativité.

Dès 1 an // 6€ par binôme

Réservé aux personnes assistant au spectacle Le Petit B .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Let yourself be guided by a dancer for a moment of duo play, where everyone explores movement, materials and sensations. A time to discover body, space and creativity together. From 1 year // 6? per pair

Reserved for people attending the show Le Petit B

German :

Lassen Sie sich von einem Tänzer zu einem Moment des Spiels im Duett führen, in dem jeder die Bewegung, die Materialien und die Empfindungen erforscht. Eine gemeinsame Zeit, um den Körper, den Raum und die Kreativität zu entdecken. Ab 1 Jahr // 6? pro Paar

Nur für Personen, die an der Aufführung Le Petit B teilnehmen

Italiano :

Lasciatevi guidare da un danzatore per un momento di gioco in coppia, dove ognuno esplora il movimento, i materiali e le sensazioni. Un momento per scoprire insieme il corpo, lo spazio e la creatività. Da 1 anno // 6? a coppia

Riservato ai partecipanti allo spettacolo Le Petit B

Espanol :

Déjate guiar por un bailarín para un momento de juego a dúo, donde cada uno explora el movimiento, los materiales y las sensaciones. Un momento para descubrir juntos el cuerpo, el espacio y la creatividad. A partir de 1 año // 6? por pareja

Reservado a los asistentes al espectáculo Le Petit B

L’événement ATELIER DANSE PARENT-ENFANT Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-09-13 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes