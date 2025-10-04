Atelier danse parent-enfant Médiathèque Jean-Ferrat Villeneuve-Saint-Georges

Atelier danse parent-enfant Médiathèque Jean-Ferrat Villeneuve-Saint-Georges samedi 4 octobre 2025.

Atelier danse parent-enfant Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Jean-Ferrat Val-de-Marne

Gratuit pour les parents ayant des enfants de 2 à 4 ans

Sur inscription

au 01 45 95 09 65

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Atelier danse parent-enfant

La compagnie Maya animera un atelier de danse parent-enfants.

De 2 à 4 ans

Sur inscription

au 01 45 95 09 65

Médiathèque Jean-Ferrat 53 rue de Paris

94190 Villeneuve-St-George

Médiathèque Jean-Ferrat 53 rue de Paris 94190 Villeneuve-St-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 95 09 65 https://mediatheques.villeneuve-saint-georges.fr/ Située à quelques minutes de la gare, la médiathèque Jean Ferrat à Villeneuve-Saint-Georges offre des espaces conviviaux et chaleureux en plein centre-ville. Que vous habitiez le quartier ou que vous ne fassiez qu’y passer, que vous soyez ou non inscrit à la médiathèque, n’hésitez pas à pousser la porte pour profiter du confort des lieux et bénéficier des collections pour tous les âges et d’une large palette de services. 53 rue de Paris , 94190 Villeneuve-Saint-Georges à 5 minutes de la gare du RER D

Biblis en folie 2025

© Médiathèques