Atelier Danse Parents Enfants à Bourg Salle Camecem Bourg
Salle Camecem Place Jeantet Bourg Gironde
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-07
fin : 2026-05-06
2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06
L’Association Maya et Compagnie vous propose de découvrir et d’essayer un atelier danse pour
Partager un moment avec votre enfant en favorisant l’écoute et l’échange…
Explorer le mouvement dansé, la coordination, le sens de l’équilibre, le déplacement, le temps, développer l’imaginaire…
Univers musicaux variés qui vous amèneront à bouger de différentes façons.
Moment créatif et expressif en duo et en groupe.
Tous les 1er mercredi de chaque mois 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai 2026 de 17h30 à 18h30. .
Salle Camecem Place Jeantet Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 15 52 47 dansemayaetcompagnie@gmail.com
