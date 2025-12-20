Atelier Danse Parents Enfants à Bourg Salle Camecem Bourg

Atelier Danse Parents Enfants à Bourg

Salle Camecem Place Jeantet Bourg Gironde

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06

L’Association Maya et Compagnie vous propose de découvrir et d’essayer un atelier danse pour

Partager un moment avec votre enfant en favorisant l’écoute et l’échange…

Explorer le mouvement dansé, la coordination, le sens de l’équilibre, le déplacement, le temps, développer l’imaginaire…

Univers musicaux variés qui vous amèneront à bouger de différentes façons.

Moment créatif et expressif en duo et en groupe.

Tous les 1er mercredi de chaque mois 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai 2026 de 17h30 à 18h30. .

Salle Camecem Place Jeantet Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 15 52 47 dansemayaetcompagnie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Danse Parents Enfants à Bourg

L’événement Atelier Danse Parents Enfants à Bourg Bourg a été mis à jour le 2025-12-17 par Bourg Cubzaguais Tourisme