Atelier danse parents-enfants Autour de FIEF Maison Pour Tous Valence

Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence Drôme

Début : 2025-10-16 15:00:00

fin : 2025-10-16 17:00:00

2025-10-16

Les faunes vous invitent à partager les méthodes et les outils de leur processus créatif. Sébastien vous propose une série de rendez-vous pour partager des instants privilégiés à travers la danse.

Maison Pour Tous Médiathèque du plan Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 76 72 mediatheque.plan@valenceromansagglo.fr

English :

Les faunes invite you to share the methods and tools of their creative process. Sébastien proposes a series of rendez-vous to share privileged moments through dance.

German :

Les faunes laden Sie ein, die Methoden und Werkzeuge ihres kreativen Prozesses mit ihnen zu teilen. Sébastien bietet Ihnen eine Reihe von Terminen an, um besondere Augenblicke durch den Tanz zu teilen.

Italiano :

Les faunes vi invitano a condividere i metodi e gli strumenti del loro processo creativo. Sébastien vi propone una serie di incontri per condividere momenti speciali attraverso la danza.

Espanol :

Les faunes le invitan a compartir los métodos y herramientas de su proceso creativo. Sébastien te propone una serie de encuentros para compartir momentos especiales a través de la danza.

