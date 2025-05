Atelier danse parents enfants – Place des Arènes Soustons, 24 mai 2025 11:00, Soustons.

Landes

Atelier danse parents enfants Place des Arènes Médiathèque Soustons Landes

Début : 2025-05-24 11:00:00

2025-05-24

Par la Cie Elirale et la chorégraphe Pantxika Telleria. Basé sur l’imaginaire et l’articulation du corps autour des thèmes des insectes et de l’arbre.

3 6 ans

Place des Arènes Médiathèque

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 53 67

English : Atelier danse parents enfants

For ages 4 and up.

Come and plunge into the world of stories, a magical moment when tales come to life.

German : Atelier danse parents enfants

Ab 4 Jahren.

Tauchen Sie ein in die Welt der Geschichten. Ein magischer Moment, in dem die Erzählungen zum Leben erwachen.

Italiano :

Di Cie Elirale e della coreografa Pantxika Telleria. Basato sull’immaginazione e sull’articolazione del corpo intorno ai temi degli insetti e degli alberi.

età 3 6 anni

Espanol : Atelier danse parents enfants

A partir de 4 años.

Ven y sumérgete en el mundo de los cuentos, un momento mágico en el que los cuentos cobran vida.

