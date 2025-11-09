Atelier Danse & poésie Maison de Quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre
Atelier Danse & poésie
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-09 11:00:00
Atelier Danse & Poésie animé par Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki
À partir du tanka, forme courte de poésie japonaise, qui révèle quelque chose qui jusqu’alors demeurait invisible ou inconnu : une émotion, une sensation, un désir, un fantasme , les deux anciennes complices à l’école PARTS à Bruxelles, proposent avec humour et légèreté une performance quantique sur l’invisible et le spectaculaire, l’indicible et le dicible… .
Maison de Quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net
English :
Dance & Poetry workshop led by Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki
German :
Workshop Tanz & Poesie unter der Leitung von Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki
Italiano :
Laboratorio di danza e poesia condotto da Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki
Espanol :
Taller de danza y poesía dirigido por Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki
