Atelier Danse & poésie Maison de Quartier Clair Vallon Bagnères-de-Bigorre

Atelier Danse & poésie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 11:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Atelier Danse & Poésie animé par Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki

À partir du tanka, forme courte de poésie japonaise, qui révèle quelque chose qui jusqu’alors demeurait invisible ou inconnu : une émotion, une sensation, un désir, un fantasme , les deux anciennes complices à l’école PARTS à Bruxelles, proposent avec humour et légèreté une performance quantique sur l’invisible et le spectaculaire, l’indicible et le dicible… .

Maison de Quartier Clair Vallon BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55 accueil@parvis.net

English :

Dance & Poetry workshop led by Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki

German :

Workshop Tanz & Poesie unter der Leitung von Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki

Italiano :

Laboratorio di danza e poesia condotto da Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki

Espanol :

Taller de danza y poesía dirigido por Ondine Cloez Kotomi Nishiwaki

