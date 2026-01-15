Atelier Danse Pratiquer l’exposition L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Atelier Danse Pratiquer l’exposition

L'Artothèque, espaces d'art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Après une visite commentée de l’exposition Immobile de Henni Alftan, Katerina Andreou, danseuse, chorégraphe, vous propose un atelier de pratiques corporelles qui pose la question comment nos corps peuvent-ils habiter/hanter l’exposition ?

Katerina Andreou déve­loppe une pra­tique phy­sique propre à chaque pro­jet et recherche des états de pré­sence qui résultent d’une constante négo­cia­tion entre des tâches, fic­tions ou uni­vers contras­tés voire contra­dic­toires, remettant sou­vent en cause les notions d’autorité et de cen­sure.

En partenariat avec le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie

Infos pratiques

Pour qui ? Tout le monde à partir de 8 ans

Quand ? Samedi 24 janvier à 15h

Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque

Prix 8 € solo | 12 € duo | 18 € trio

Durée 30min de visite | 1h30 d’atelier dansé

Prévoir une tenue souple et confortable

? Nombre de place limité, inscription obligatoire

Inscription via Helloasso

https://www.helloasso.com/associations/l-artotheque-espaces-d-art-contemporain-de-caen/evenements/inscription-pratiquer-l-exposition-samedi-24-janvier-a-15h .

L'Artothèque, espaces d'art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

English : Atelier Danse Pratiquer l’exposition

After a guided tour of Henni Alftan’s exhibition Immobile, dancer and choreographer Katerina Andreou offers a bodywork workshop that asks the question: how can our bodies inhabit/host the exhibition?

