Atelier Danse Pratiquer l’exposition L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Atelier Danse Pratiquer l'exposition

Atelier Danse Pratiquer l’exposition L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen samedi 24 janvier 2026.

Atelier Danse Pratiquer l’exposition

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24

Date(s) :
2026-01-24

Après une visite commentée de l’exposition Immobile de Henni Alftan, Katerina Andreou, danseuse, chorégraphe, vous propose un atelier de pratiques corporelles qui pose la question comment nos corps peuvent-ils habiter/hanter l’exposition ?
Après une visite commentée de l’exposition Immobile de Henni Alftan, Katerina Andreou, danseuse, chorégraphe, vous propose un atelier de pratiques corporelles qui pose la question comment nos corps peuvent-ils habiter/hanter l’exposition ?

Katerina Andreou déve­loppe une pra­tique phy­sique propre à chaque pro­jet et recherche des états de pré­sence qui résultent d’une constante négo­cia­tion entre des tâches, fic­tions ou uni­vers contras­tés voire contra­dic­toires, remettant sou­vent en cause les notions d’autorité et de cen­sure.

En partenariat avec le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie

Infos pratiques
Pour qui ? Tout le monde à partir de 8 ans
Quand ? Samedi 24 janvier à 15h
Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque
Prix 8 € solo | 12 € duo | 18 € trio
Durée 30min de visite | 1h30 d’atelier dansé

Prévoir une tenue souple et confortable

? Nombre de place limité, inscription obligatoire

Inscription via Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/l-artotheque-espaces-d-art-contemporain-de-caen/evenements/inscription-pratiquer-l-exposition-samedi-24-janvier-a-15h   .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73  info@artotheque-caen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Danse Pratiquer l’exposition

After a guided tour of Henni Alftan’s exhibition Immobile, dancer and choreographer Katerina Andreou offers a bodywork workshop that asks the question: how can our bodies inhabit/host the exhibition?

L’événement Atelier Danse Pratiquer l’exposition Caen a été mis à jour le 2026-01-12 par Calvados Attractivité