Atelier Danse Pratiquer l’exposition L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados
Après une visite commentée de l’exposition Immobile de Henni Alftan, Katerina Andreou, danseuse, chorégraphe, vous propose un atelier de pratiques corporelles qui pose la question comment nos corps peuvent-ils habiter/hanter l’exposition ?
Katerina Andreou développe une pratique physique propre à chaque projet et recherche des états de présence qui résultent d’une constante négociation entre des tâches, fictions ou univers contrastés voire contradictoires, remettant souvent en cause les notions d’autorité et de censure.
En partenariat avec le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie
Infos pratiques
Pour qui ? Tout le monde à partir de 8 ans
Quand ? Samedi 24 janvier à 15h
Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque
Prix 8 € solo | 12 € duo | 18 € trio
Durée 30min de visite | 1h30 d’atelier dansé
Prévoir une tenue souple et confortable
? Nombre de place limité, inscription obligatoire
Inscription via Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/l-artotheque-espaces-d-art-contemporain-de-caen/evenements/inscription-pratiquer-l-exposition-samedi-24-janvier-a-15h .
L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr
English : Atelier Danse Pratiquer l’exposition
After a guided tour of Henni Alftan’s exhibition Immobile, dancer and choreographer Katerina Andreou offers a bodywork workshop that asks the question: how can our bodies inhabit/host the exhibition?
