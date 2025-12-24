ATELIER DANSE

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Ressentir plus que comprendre . Être à l’écoute et être présent à ses sensations. Réveiller sa créativité, son imaginaire, sa poésie, sa gestuelle, se mouvoir et s’émouvoir. Une proposition à la fois individuelle et collective pour mener sa danse pas à pas.

11hà 16h au complexe sportif de Saint-André-De-Sangonis

15€/atelier

120€/10 ateliers

Tout public à partir de 16 ans .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 46 69 21 21 madubois22@gmail.com

English :

Awaken your creativity, your imagination, your poetry, your gestures, move and be moved.

