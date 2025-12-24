ATELIER DANSE, Saint-André-de-Sangonis
ATELIER DANSE, Saint-André-de-Sangonis dimanche 11 janvier 2026.
ATELIER DANSE
Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Réveiller sa créativité, son imaginaire, sa poésie, sa gestuelle, se mouvoir et s’émouvoir.
Ressentir plus que comprendre . Être à l’écoute et être présent à ses sensations. Réveiller sa créativité, son imaginaire, sa poésie, sa gestuelle, se mouvoir et s’émouvoir. Une proposition à la fois individuelle et collective pour mener sa danse pas à pas.
11hà 16h au complexe sportif de Saint-André-De-Sangonis
15€/atelier
120€/10 ateliers
Tout public à partir de 16 ans .
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 46 69 21 21 madubois22@gmail.com
English :
Awaken your creativity, your imagination, your poetry, your gestures, move and be moved.
