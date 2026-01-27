Atelier danse/théâtre Le moindre geste Cahors

Atelier danse/théâtre Le moindre geste

26 Place Claude Rousseau Cahors Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

2026-03-08

Atelier danse-théâtre animé par Loan Le Dinh proposant d’explorer un texte par le mouvement. Les participants travaillent gestes, actions simples, expression corporelle et rapport au son pour développer une approche sensible du texte et trouver leur propre logique d’interprétation.

26 Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

English :

Dance-theatre workshop led by Loan Le Dinh exploring a text through movement

