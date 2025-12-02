Atelier Danse Théâtre

Sousceyrac-en-Quercy Lot

Tarif : 40 – 40 – 62 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 10:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01

Participez au ateliers associant la danse contemporaine et le théâtre dans différents lieux

Proposé par le Théâtre du Murmure et la Cie Et bien dansons maintenant

Sur réservation, tout public

Participez au ateliers associant la danse contemporaine et le théâtre dans différents lieux

Proposé par le Théâtre du Murmure et la Cie Et bien dansons maintenant

Sur réservation, tout public .

Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 75 06 99 24

English :

Take part in workshops combining contemporary dance and theater in different venues

Offered by Théâtre du Murmure and Cie Et bien dansons maintenant

By reservation, all audiences

L’événement Atelier Danse Théâtre Sousceyrac-en-Quercy a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne