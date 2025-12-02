Atelier Danse Théâtre Sousceyrac-en-Quercy
Atelier Danse Théâtre Sousceyrac-en-Quercy dimanche 4 janvier 2026.
Atelier Danse Théâtre
Sousceyrac-en-Quercy Lot
Tarif : 40 – 40 – 62 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04 10:30:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01
Participez au ateliers associant la danse contemporaine et le théâtre dans différents lieux
Proposé par le Théâtre du Murmure et la Cie Et bien dansons maintenant
Sur réservation, tout public
Sousceyrac-en-Quercy 46190 Lot Occitanie +33 6 75 06 99 24
English :
Take part in workshops combining contemporary dance and theater in different venues
Offered by Théâtre du Murmure and Cie Et bien dansons maintenant
By reservation, all audiences
