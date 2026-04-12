Atelier Danse Thérapie Centre Paris Anim Jacques Bravo Paris

Dans le cadre du mois de la santé mentale, organisé par le ministère de la santé, nous vous invitions à découvrir un atelier de Danse thérapie.

Un Partenariat entre la compagnie Lunoé et l’association O2dansethérapie, ouvert à toutes et tous, avec une attention particulière portée aux personnes vivant avec des troubles du comportement alimentaire (TCA), en lien avec le spectacle « Je ne suis pas dans mon assiette » de la compagnie Lunoé.

Animé par l’une de nos danse-thérapeutes, cet atelier vous propose d’explorer le mouvement dansé et d’en faire une rencontre avec vous-même et avec les autres.

Cet atelier est mise en place grâce au partenariat avec le Centre Paris Anim Jacques Bravo.

RDV le dimanche 12 avril de 14h à 16h, réservation obligatoire.

Atelier gratuit.

L’association o2dansethérapie propose un accompagnement thérapeutique par la danse et le mouvement pour tous.



L’association a pour objectif, grâce au mouvement dansé et aux multiples ressources de la danse-thérapie, de révéler la force, l’énergie et le potentiel des personnes confrontées à des souffrances physiques ou psychiques, afin de leur permettre de retrouver confiance en elles, autonomie et capacité d’agir.

Le dimanche 12 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00

Centre Paris Anim Jacques Bravo 18 Rue de la Tour des Dames 75009 Paris

o2dansetherapie.partenariat@gmail.com



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim Jacques Bravo et trouvez le meilleur itinéraire

