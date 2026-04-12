Atelier Danse Thérapie Centre Paris Anim Jacques Bravo Paris
Atelier Danse Thérapie Centre Paris Anim Jacques Bravo Paris dimanche 12 avril 2026.
Dans le cadre du mois de la santé mentale, organisé par le ministère de la santé, nous vous invitions à découvrir un atelier de Danse thérapie.
Un Partenariat entre la compagnie Lunoé et l’association O2dansethérapie, ouvert à toutes et tous, avec une attention particulière portée aux personnes vivant avec des troubles du comportement alimentaire (TCA), en lien avec le spectacle « Je ne suis pas dans mon assiette » de la compagnie Lunoé.
Animé par l’une de nos danse-thérapeutes, cet atelier vous propose d’explorer le mouvement dansé et d’en faire une rencontre avec vous-même et avec les autres.
Cet atelier est mise en place grâce au partenariat avec le Centre Paris Anim Jacques Bravo.
RDV le dimanche 12 avril de 14h à 16h, réservation obligatoire.
Atelier gratuit.
L’association o2dansethérapie propose un accompagnement thérapeutique par la danse et le mouvement pour tous.
L’association a pour objectif, grâce au mouvement dansé et aux multiples ressources de la danse-thérapie, de révéler la force, l’énergie et le potentiel des personnes confrontées à des souffrances physiques ou psychiques, afin de leur permettre de retrouver confiance en elles, autonomie et capacité d’agir.
Le dimanche 12 avril 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00
Centre Paris Anim Jacques Bravo 18 Rue de la Tour des Dames 75009 Paris
o2dansetherapie.partenariat@gmail.com
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