Atelier Danse Thérapie Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel PARIS

Dans le cadre du mois de la santé mentale, venez découvrir un atelier de Danse thérapie. Animé par l’une de nos danses thérapeutes, venez à la rencontre du mouvement dansé.

RDV le vendredi 17 avril de 18h à 19h30, réservation obligatoire.

Atelier gratuit.

L’association propose un accompagnement thérapeutique par la danse et le mouvement pour tous·tes. L’association soutient la recherche et la formation autour des liens entre la danse et le soin. Les accompagnements prennent la forme de séances individuelles de danse-thérapie ou d’ateliers de groupe.

Le vendredi 17 avril 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T18:00:00+02:00_2026-04-17T19:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel 24 rue Daviel 75013 PARIS

o2dansetherapie.partenariat@gmail.com



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