Atelier danse-thérapie pour les femmes Agora de la santé – Direction de la santé publique Paris

Dans le cadre du mois de la santé mentale, organisé par le ministère de la santé, nous vous invitions à découvrir un atelier de Danse thérapie exclusivement destinée aux femmes.

Lors de l’événement consacré à la santé mentale des femmes, qui se tiendra le 15 avril à l’Agora de la santé (Direction de la santé publique, 4 rue Boucry, 75018 Paris), un atelier de danse thérapie aura lieu de 14h à 15H. Animé par l’une de nos danse-thérapeutes, cet atelier vous propose d’explorer le mouvement dansé et d’en faire une rencontre avec vous-même et avec les autres.

Cet atelier est mise en place grâce au partenariat avec le Pôle Santé Mentale, du Ministère de la santé.

RDV le mercredi 15 avril de 14h à 15h, réservation obligatoire.

Atelier gratuit

L’association o2dansethérapie propose un accompagnement thérapeutique par la danse et le mouvement pour tous.



L’association a pour objectif, grâce au mouvement dansé et aux multiples ressources de la danse-thérapie, de révéler la force, l’énergie et le potentiel des personnes confrontées à des souffrances physiques ou psychiques, afin de leur permettre de retrouver confiance en elles, autonomie et capacité d’agir.

Le mercredi 15 avril 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-15T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T15:00:00+02:00

Agora de la santé – Direction de la santé publique 4 rue Boucry 75018 Paris



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