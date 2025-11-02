Atelier danse trad/folk Salle de réception Peyrat-le-Château
Atelier danse trad/folk
Salle de réception Rue Saint-Martin Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Début : 2025-11-02
fin : 2026-02-01
2025-11-02 2025-12-07 2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05
Atelier de danse trad/folk, le 1er dimanche du mois + mini bal de 17h à 18h
Initiation, variante, perfectionnement
En musique live !
Prix libre
Avec les associations Balalavoix et Familles rurales .
Salle de réception Rue Saint-Martin Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 24 21 23
