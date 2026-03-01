Atelier Danse Trad Le Bourg Le Bourg
Atelier Danse Trad Le Bourg Le Bourg samedi 28 mars 2026.
Atelier Danse Trad Le Bourg
Salle des fêtes Le Bourg Lot
Tarif : 2 – 2 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Stage de danses avec Carole Bertrand, proposé par Tant Bourg Battant.
Stage de danses avec Carole Bertrand, proposé par Tant Bourg Battant.
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Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie tant.bourg.battant@gmail.com
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English :
Dance workshop with Carole Bertrand, proposed by Tant Bourg Battant.
L’événement Atelier Danse Trad Le Bourg Le Bourg a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Figeac
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