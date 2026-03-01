Atelier Danse Trad Le Bourg

Salle des fêtes Le Bourg Lot

Tarif : 2 – 2 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Stage de danses avec Carole Bertrand, proposé par Tant Bourg Battant.

Stage de danses avec Carole Bertrand, proposé par Tant Bourg Battant.

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Salle des fêtes Le Bourg 46120 Lot Occitanie tant.bourg.battant@gmail.com

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English :

Dance workshop with Carole Bertrand, proposed by Tant Bourg Battant.

L’événement Atelier Danse Trad Le Bourg Le Bourg a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Figeac