Atelier danse « Un pas vers l’autre » Théâtre de la Concorde Paris

Atelier danse « Un pas vers l’autre » Théâtre de la Concorde Paris samedi 15 novembre 2025.

Danser, bouger, c’est affirmer qui nous sommes. Nos corps portent nos voix, nos origines et nos rêves. Ensemble, nous créons un espace de liberté, de fraternité et de partage. Ici, chaque mouvement devient une prise de parole.

Ce projet propose des ateliers de danse participative ouverts à toutes et tous, comme espace d’expression, de rencontre et de partage. À travers le mouvement, chacun est invité à affirmer son identité, valoriser ses origines culturelles et nourrir la créativité collective. Loin de la performance, la danse devient langage universel de liberté, de fraternité et de pouvoir d’agir.

À propos

L’association Artaxe cherche à réunir la danse et le théâtre. A l’origine, ces domaines n’étaient qu’ »un ». A travers différentes activités sociales et culturelles, les projets menés par Artaxe essayent de retrouver les principes qui les fusionnent de nouveau.

Avec cet atelier participatif de l’association Artaxe, chaque mouvement devient un geste d’affirmation, de liberté et de lien.

Le samedi 15 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T14:00:00+02:00_2025-11-15T16:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/