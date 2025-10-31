Atelier Danse Vayres
A la salle des fêtes Vayres Haute-Vienne
Gratuit
Envie de bouger et de s’amuser ? Nelly et Valentine vous entraînent sur des chorégraphies modernes, faciles et pleines d’énergie ! Ambiance garantie à Vayres où les enfants de 6 à 14 ans apprennent des pas dynamiques tout en s’amusant. Deux séances rythmées, idéales pour se dépenser pendant les vacances !
Informations et réservations auprès de l’association Vayres Initiatives Culturelles par téléphone. Le nombre de place est limité à 12 enfants. .
A la salle des fêtes Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 57 56 86
