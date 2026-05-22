Waldighofen

Atelier danse

2 rue Nathan Katz Waldighofen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-17 10:15:00

Date(s) :

2026-07-17

Atelier de Danse Parent et Enfant. Réservation obligatoire.

Elena Ostermann Hé oh Danse vous invite à une séance danse parent-enfant.

Participer à un atelier de danse parent-enfant, c’est partager un moment privilégié en duo, sous forme de voyage ludique et imagé, dans lequel est proposé un travail rythmique, spatial et relationnel. Une façon douce et amusante d’enrichir la relation. .

2 rue Nathan Katz Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr

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English :

Parent and child dance workshop. Reservations required.

L’événement Atelier danse Waldighofen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau