Atelier Danse/Yoga Eveil corporel

Baladou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre du Tout Petit Festival

Dans le cadre du Tout Petit Festival. Animé par Mélissa Cornu. Mêlant outils du yoga, de la danse et du théâtre, cet atelier propose une exploration ludique et sensorielle autour de l’élément eau et de la rondeur

De 18 mois à 4 ans, sur réservation

.

Baladou 46600 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Tout Petit Festival

L’événement Atelier Danse/Yoga Eveil corporel Baladou a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Vallée de la Dordogne