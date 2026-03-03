Atelier Danse/Yoga Eveil corporel Saint-Michel-de-Bannières
Atelier Danse/Yoga Eveil corporel
Saint-Michel-de-Bannières Lot
Dans le cadre du Tout Petit Festival
Dans le cadre du Tout Petit Festival. Animé par Mélissa Cornu. Mêlant outils du yoga, de la danse et du théâtre, cet atelier propose une exploration ludique et sensorielle autour de l’élément eau et de la rondeur
De 18 mois à 4 ans, sur réservation
Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
English :
As part of the Tout Petit Festival
