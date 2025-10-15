Atelier Danser ensemble parents-enfants Théâtre Jean Lurçat Aubusson

Atelier Danser ensemble parents-enfants

En parallèle du spectacle Danse avec W…, Ma Compagnie propose de découvrir l’univers du spectacle en donnant un stage de danse parents-enfants. En considérant la danse comme un acte intime, mais aussi une main tendue à l’autre, la danseuse Lisa Magnan tentera de créer collectivement quelque chose de nouveau. Chaque enfant pourra proposer ses gestes du quotidien préférés. Il pourra ensuite les décomposer, les répéter, les faire lentement, rapidement, petits, grands… De quoi s’immerger dans l’univers de la compagnie !

À partir de 6 ans.

Suivi d’un apéro-sirop. .

