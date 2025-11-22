Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier danse(s) avec Catherine Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Atelier danse(s) avec Catherine

Atelier danse(s) avec Catherine Café associatif l’Imaginaire Lalinde samedi 22 novembre 2025.

Atelier danse(s) avec Catherine

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Tout en s’amusant, découvrez les bases de danses du cha-cha, rumba, samba, salsa, paso-doble, tango de salon, valse, rock n’roll, charleston, et bien d’autres.

15h-16h: débutants (si minimum de 10 inscrits)
16h-18h tous niveaux   .

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 17 60 63 

English : Atelier danse(s) avec Catherine

German : Atelier danse(s) avec Catherine

Italiano :

Espanol : Atelier danse(s) avec Catherine

L’événement Atelier danse(s) avec Catherine Lalinde a été mis à jour le 2025-11-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides