Atelier danse(s) avec Catherine Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Atelier danse(s) avec Catherine

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Tout en s’amusant, découvrez les bases de danses du cha-cha, rumba, samba, salsa, paso-doble, tango de salon, valse, rock n’roll, charleston, et bien d’autres.

15h-16h: débutants (si minimum de 10 inscrits)

16h-18h tous niveaux .

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 17 60 63

L’événement Atelier danse(s) avec Catherine Lalinde a été mis à jour le 2025-11-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides