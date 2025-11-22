Atelier danse(s) avec Catherine Café associatif l’Imaginaire Lalinde
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne
Tout en s’amusant, découvrez les bases de danses du cha-cha, rumba, samba, salsa, paso-doble, tango de salon, valse, rock n’roll, charleston, et bien d’autres.
15h-16h: débutants (si minimum de 10 inscrits)
16h-18h tous niveaux .
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 17 60 63
