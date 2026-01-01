Atelier danses en groupe My Studio Saint-Michel-en-l’Herm

Atelier danses en groupe

My Studio 1, Rue de la Palle Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 11:30:00



2026-01-31

Atelier danses en groupe, accessible à tous. Venez seul, à deux ou plus.Réservations obligatoires

Venez découvrir et apprendre des danses que vous pourrez intégrer lors de mariage, fêtes et soirées à thème. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà participé pour commencer. Ateliers prévus chaque dernier samedi du mois. .

My Studio 1, Rue de la Palle Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 45 23 54 contactmystudio85@gmail.com

English :

Group dance workshop, open to all. Reservations required

