Atelier danses irlandaises Salle du Cloitre Mamers samedi 10 janvier 2026.
Salle du Cloitre Place de la République Mamers Sarthe
Début : 2026-01-10 15:00:00
fin : 2026-01-10 18:00:00
2026-01-10
On démarre l’année en musique !
L’association Parce Que vous propose un atelier de danses irlandaises de 15h à 18h.
Tarif 15€
Réservation sur HelloAsso .
Salle du Cloitre Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 assoparceque@yahoo.fr
English :
A musical start to the year!
