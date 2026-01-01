Atelier danses irlandaises Salle du Cloitre Mamers

Atelier danses irlandaises

Salle du Cloitre Place de la République Mamers Sarthe

Tarif : 15€

Date et horaire :

Début : 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-01-10 18:00:00

Date(s) :

2026-01-10

On démarre l’année en musique !

L’association Parce Que vous propose un atelier de danses irlandaises de 15h à 18h.

Tarif 15€

Réservation sur HelloAsso .

Salle du Cloitre Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 assoparceque@yahoo.fr

English :

A musical start to the year!

