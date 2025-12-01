Atelier d’Antan Vide Atelier Dinard

Atelier d’Antan Vide Atelier

25 bis rue René Kieffer Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

L’Atelier d’Antan vous accueille pour une vente éphémère. La dernière de l’année !

Petits prix, idées cadeaux, pièces uniques, décoration, mobilier brocante, quantités limitées.

Magasin situé dans le centre ville de Dinard, derrière la place de la République. .

