Atelier d’Antan Vide Atelier Dinard
Atelier d’Antan Vide Atelier Dinard dimanche 21 décembre 2025.
Atelier d’Antan Vide Atelier
25 bis rue René Kieffer Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 11:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
Date(s) :
2025-12-21
L’Atelier d’Antan vous accueille pour une vente éphémère. La dernière de l’année !
Petits prix, idées cadeaux, pièces uniques, décoration, mobilier brocante, quantités limitées.
Magasin situé dans le centre ville de Dinard, derrière la place de la République. .
25 bis rue René Kieffer Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 82 78 86
English :
L’événement Atelier d’Antan Vide Atelier Dinard a été mis à jour le 2025-12-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme