Atelier d’après modèle vivant au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine

10 rue Gustave Flaubert Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 16:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Dimanche 22 Mars 2026 de 10h à 16h

Avec Frédéric Marquis et Félicia Fortuna. Le temps d’une visite, profitez du regard singulier du sculpteur Frédéric Marquis, accompagné de Félicia Fortuna, qui évoque son métier de modèle face aux personnages sculptés. Puis, à l’atelier, appréhendez la sculpture par la pratique. Initiez-vous à un exercice incontournable pour les sculpteurs de l’époque de Camille Claudel le modelage d’après modèle vivant.

Les débutants sont les bienvenus.

À partir de 18 ans Matériel fourni Apportez un repas froid (déjeuner au musée) 30 .

10 rue Gustave Flaubert Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34 reservation@museecamilleclaudel.fr

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English :

L’événement Atelier d’après modèle vivant au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise