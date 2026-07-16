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Atelier d’aquarelle avec Corinne Poplimont, Château de Grouchy, Osny

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Grouchy · Osny

Atelier d’aquarelle avec Corinne Poplimont, Château de Grouchy, Osny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Grouchy
Adresse
14 rue William Thornley 95520 Osny
Ville
95520 Osny
Département
Val-d'Oise

Atelier d’aquarelle avec Corinne Poplimont Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de Grouchy Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les ateliers sont destinés à faire découvrir l’aquarelle, les fusions, les mélanges et le graphisme. Le fil conducteur sera les animaux volants, papillons, oiseaux, libellules.
Ici pas de niveau demandé, juste l’envie de découvrir un médium qui peut nous offrir tellement de plaisir. Venez munis d’un crayon à papier et d’une gomme.

Château de Grouchy 14 rue William Thornley 95520 Osny Osny 95520 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 42 00 http://osny.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://osny.fr »}] Hôtel de ville d’Osny
Ateliers aquarelle

© DR

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