Informations pratiques

Valence

Atelier d’aquarelle avec « Pinceau des arbres » -Journées nationales des Artistes

Atelier Pinceau des Arbre 5 rue Louvois Valence Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 09:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir l’aquarelle dans une ambiance conviviale, au cœur de mon atelier d’artiste. Pendant 2h30, je vous guiderai dans la découverte des principales techniques de l’aquarelle à travers des exercices simples et accessibles.

.

Atelier Pinceau des Arbre 5 rue Louvois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 60 66 33 muriel@pinceau-des-arbres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover watercolor painting in a friendly atmosphere, right in the heart of my art studio. Over the course of 2.5 hours, I’ll guide you through the main watercolor techniques using simple, accessible exercises.

L’événement Atelier d’aquarelle avec « Pinceau des arbres » -Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme