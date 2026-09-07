Atelier d’aquarelle avec « Pinceau des arbres » -Journées nationales des Artistes Atelier Pinceau des Arbre Valence
samedi 3 octobre 2026 · Atelier Pinceau des Arbre · Valence
Informations pratiques
Valence
Atelier d’aquarelle avec « Pinceau des arbres » -Journées nationales des Artistes
Atelier Pinceau des Arbre 5 rue Louvois Valence Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 09:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez découvrir l’aquarelle dans une ambiance conviviale, au cœur de mon atelier d’artiste. Pendant 2h30, je vous guiderai dans la découverte des principales techniques de l’aquarelle à travers des exercices simples et accessibles.
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Atelier Pinceau des Arbre 5 rue Louvois Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 60 66 33 muriel@pinceau-des-arbres.fr
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English :
Come discover watercolor painting in a friendly atmosphere, right in the heart of my art studio. Over the course of 2.5 hours, I’ll guide you through the main watercolor techniques using simple, accessible exercises.
L’événement Atelier d’aquarelle avec « Pinceau des arbres » -Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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