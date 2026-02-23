Atelier d’aquarelle débutant L’Atelier de Pfett’ Truchtersheim

Atelier d’aquarelle débutant L’Atelier de Pfett’

8 rue de l’Ecole Truchtersheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:30:00

2026-03-28

Atelier aquarelle avec Emeline Lombrez organisé par l’Atelier de Pfett’.

Atelier aquarelle débutant Spécial Pâques avec Emeline Lombrez créez vos cartes illustrées.

Initiez-vous à l’aquarelle à travers un atelier créatif et convivial autour du thème de Pâques ! Cet atelier est pensé pour les débutants, même sans aucune expérience en dessin ou en peinture.

Atelier réservé aux adultes et adolescents à partir de 12 ans. Tarif 20€ (incluant la fourniture de tout le matériel nécessaire). .

8 rue de l’Ecole Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 95 61 86 latelierdepfett@gmail.com

English :

Watercolor workshop with Emeline Lombrez organized by Atelier de Pfett’.

