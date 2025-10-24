Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château Montbéliard

Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château Montbéliard vendredi 24 octobre 2025.

Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00

Date(s) :
2025-10-24

Dessine-moi un château
Atelier d’aquarelle 8-13 ans
Par Angela Garcia Brugger, artiste-peintre
Une silhouette détachée du ciel, des tours dressées au-dessus des remparts…et mille autres traces du passé ! C’est le moment de (re)découvrir et de faire tien ce château, entre dessin et aquarelle.

Tarifs 5€
Sur réservation, places limitées. Billetterie en ligne.   .

Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57  musees@montbeliard.fr

English : Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château

German : Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD