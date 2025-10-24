Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château Montbéliard
Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château Montbéliard vendredi 24 octobre 2025.
Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château
Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Dessine-moi un château
Atelier d’aquarelle 8-13 ans
Par Angela Garcia Brugger, artiste-peintre
Une silhouette détachée du ciel, des tours dressées au-dessus des remparts…et mille autres traces du passé ! C’est le moment de (re)découvrir et de faire tien ce château, entre dessin et aquarelle.
Tarifs 5€
Sur réservation, places limitées. Billetterie en ligne. .
Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
English : Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château
German : Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier d’aquarelle Dessine-moi un château Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD