Atelier d’aquarelle en Provence Sophie Escapes Villars
Atelier d’aquarelle en Provence Sophie Escapes Villars mardi 14 avril 2026.
Atelier d’aquarelle en Provence Sophie Escapes
Villars Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-06-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-28 2026-05-12 2026-05-26 2026-06-09 2026-06-23 2026-07-07 2026-07-21
✦ L’Ocre en Liberté
Sur les traces de la route des ocres, exprimez votre créativité lors d’un atelier d’aquarelle, en peignant un paysage provençal avec des ocres naturelles. Une parenthèse artistique et un souvenir unique et coloré.
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Villars 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 82 78 83 sophie.escapes@gmail.com
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English :
? Ochre on the move
Following in the footsteps of the ochre route, express your creativity in a watercolor workshop, painting a Provencal landscape with natural ochre. An artistic interlude and a unique, colorful souvenir.
L’événement Atelier d’aquarelle en Provence Sophie Escapes Villars a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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