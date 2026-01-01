Atelier d’aquarelle et encres Centre Culturel Saint Pierre La Turballe

Atelier d’aquarelle et encres

Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2026-01-23 14:30:00

fin : 2026-01-23 17:30:00

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-30

Ces ateliers de 3 heures s’adressent à des adultes débutants ou à des grands ados, mais aussi à des personnes confirmées en quête de renouvellement.

Pucya propose à chaque participant les notions et les techniques nécessaires à la réalisation de travaux à l’aquarelle et/ou à l’encre mais aussi à l’acrylique en les guidant vers leur expression personnelle.

Les inscriptions peuvent se faire à tout moment dans l’année, y compris pendant les vacances scolaires et les vacances d’été.

Les groupes sont limités à 6 inscriptions.

Il est recommandé d’apporter son propre matériel.

À défaut, des godets d’aquarelle et des pinceaux seront prêtés.

Pour l’acrylique apporter sa toile, ses pinceaux et sa peinture. .

Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 90 62 02 associationprisme44@gmail.com

