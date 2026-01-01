Atelier d’aquarelle et encres Centre Culturel Saint Pierre La Turballe
Atelier d’aquarelle et encres Centre Culturel Saint Pierre La Turballe vendredi 23 janvier 2026.
Atelier d’aquarelle et encres
Centre Culturel Saint Pierre 13 Rue de l’église La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2026-01-23 14:30:00
fin : 2026-01-23 17:30:00
2026-01-23 2026-01-24 2026-01-30
Ces ateliers de 3 heures s’adressent à des adultes débutants ou à des grands ados, mais aussi à des personnes confirmées en quête de renouvellement.
Pucya propose à chaque participant les notions et les techniques nécessaires à la réalisation de travaux à l’aquarelle et/ou à l’encre mais aussi à l’acrylique en les guidant vers leur expression personnelle.
Les inscriptions peuvent se faire à tout moment dans l’année, y compris pendant les vacances scolaires et les vacances d’été.
Les groupes sont limités à 6 inscriptions.
Il est recommandé d’apporter son propre matériel.
À défaut, des godets d’aquarelle et des pinceaux seront prêtés.
Pour l’acrylique apporter sa toile, ses pinceaux et sa peinture. .
