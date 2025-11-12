Atelier d’aquarelle : Insectes et Libellules Maison Paris Nature Paris

Atelier d’aquarelle : Insectes et Libellules Maison Paris Nature Paris mercredi 12 novembre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Atelier + Rencontre]



Virginie Aladjidi, illustratrice de « C’est beau la vie » (Actes Sud jeunesse) et autrice de « l’Inventaire illustré des insectes » initiera les enfants accompagnés de leurs parents à l’aquarelle pour leur faire découvrir les insectes et réaliser le cycle de vie de la libellule. Un moment ludique, créatif et pédagogique à partager en famille, à partir de 6 ans.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-12T15:00:00+01:00

fin : 2025-11-12T16:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-12T14:00:00+02:00_2025-11-12T15:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv