Olette

ATELIER D’AQUARELLE

Olette Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le 13 juin à Thuir d’Évol, participez à un atelier d’aquarelle pour créer un mini-herbier à partir de fleurs sauvages. Peinture, collage et personnalisation seront proposés lors de deux créneaux adaptés aux familles et aux enfants dès 8 ans. Réservation obligatoire.

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Olette 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 49 60 36 93 aude.schreiber@reserves-naturelles-catalanes.org

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English :

On June 13 at Thuir d?Évol, take part in a watercolor workshop to create a mini-herbarium from wild flowers. Painting, collage and personalization will be offered in two sessions suitable for families and children aged 8 and over. Reservations required.

L’événement ATELIER D’AQUARELLE Olette a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI CONFLENT CANIGO